Paris bluffe-t-il avec sa liste de fraudeurs fiscaux?

Les banques suisses sont étonnées des annonces d'Éric Woerth disant avoir les noms de 3 000 contribuables planqués en Suisse.

Et le fisc suisse affirme n'avoir reçu aucune demande officielle de la France.

Les deux pays viennent de signer un accord sur le sujet, mais il ne sera applicable qu'au 1er janvier prochain, et n'est pas rétroactif. Donc, pour le moment, on ne sait pas si Paris brasse de l'air ou a triché pour avoir les noms.