Covid-19 : Paris et Londres imposent un test négatif aux voyageurs de Chine

Les voyageurs embarquant en Chine à destination de la France et du Royaume-Uni devront présenter un test de dépistage du Covid-19 négatif au départ de leur vol, ont annoncé vendredi soir, à quelques minutes d'intervale, les gouvernements français et britannique. Face à l’explosion des cas d’infections au coronavirus en Chine, la France et le Royaume-Uni rejoignent l’Italie et l’Espagne imposant des restrictions au sein d’une Europe qui n’a pas réussi à s’entendre.