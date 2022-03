Paris et Marseille devront batailler

La route des demies de la Coupe de l'UEFA s'est obscurcie jeudi pour Paris tenu en échec à domicile par Kiev (0-0) et l'OM battu à Donetsk (2-0).

Parisiens et Marseillais vont devoir se remobiliser avant la 31e journée de Ligue 1 qui les opposera à Lille et Grenoble ce week-end, car leurs prestations, jeudi, en Coupe de l'UEFA n'ont pas été à la hauteur des espérances.

Jusqu’à présent invaincu à l’extérieur en Coupe de l’UEFA, l’OM a concédé l’ouverture du score sur un but de Tomás Hübschman (39e) avant que Jadson ne double la mise pour les Ukrainiens après la pause (64e). Malgré plusieurs occasions les hommes d'Eric Gerets n'ont pas obtenu ce but à l'extérieur si souvent décisif. Si les tendances dessinées hier se confirment dans une semaine, la Coupe de l’UEFA proposera un dernier carré avec une demi-finale 100% ukrainienne et l’autre 100% allemande.