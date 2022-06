Tony Awards : Paris et Prince Jackson rendent hommage à leur père

Les deux aînés du King of Pop ont pris la parole, dimanche, lors des Tony Awards, qui récompensent le meilleur du théâtre aux États-Unis.

Plus de quatre mois après avoir assisté à la première de «MJ: The Musical», comédie musicale sur Michael Jackson, Prince et Paris, deux des trois enfants du roi de la pop, ont rendu un hommage appuyé à leur père sur la scène des Tony Awards, dimanche 12 juin 2022, à New York. La comédie musicale consacrée à Michael y était nominée à dix reprises. Elle a remporté quatre prix dont celui de Meilleur interprète masculin pour Myles Frost, de la Meilleure chorégraphie, du Meilleur son et de la Meilleure lumière.