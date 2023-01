Défense : Paris et Rome vont produire plus de missiles antiaériens

La France et l'Italie veulent «moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne», dit un communiqué.

AFP

La France et l'Italie sont convenus de fabriquer 700 missiles antiaériens moyenne portée Aster supplémentaires, traduisant leur volonté commune de «moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne», selon un communiqué du ministère français des Armées.

Le groupement d'intérêt économique franco-italien Eurosam (MBDA et Thalès) s'est vu notifier fin décembre «un contrat pour la production de près de 700 missiles Aster», selon ce communiqué publié lundi, trois jours après la rencontre à Rome entre Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et son homologue italien Guido Crosetto.

Missile unique en Europe

«Cette commande concerne plusieurs versions de ce missile unique en Europe», précise le ministère, qui évoque des Aster 15 et Aster 30 B1 ainsi que la dernière version Aster 30 B1NT. «Il s'agit d'une des plus importantes commandes pour ce missile antiaérien, seul système européen offrant de telles capacités opérationnelles», précise-t-il. «Cette commande globale va nécessiter des adaptations au niveau de l'ensemble de la chaîne industrielle afin de répondre aux enjeux de l'économie de guerre».

Aucune mention n'est faite d'une possible livraison de certains de ses missiles à l'Ukraine, alors que Kiev insiste sur le besoin de plus de livraison d'armes, notamment de défense antiaérienne. Paris et Rome «coopèrent depuis les années 1980 dans le domaine de la défense sol-air de moyenne portée autour de l'Aster», rappelle le communiqué. «Cette coopération, unique en Europe pour de telles capacités» a été «élargie au Royaume-Uni dans le naval» pour la production au total de plus de 1.300 missiles à partir des années 2000.

Ce nouvel investissement s'inscrit dans la volonté commune aux deux pays «de moderniser leurs systèmes terrestres de défense antiaérienne de moyenne portée (...) afin de faire face à l'évolution de la menace», précise le texte.