Football : Paris fait plier Madrid, City prend une option

Le choc entre le PSG et Madrid a basculé pour Paris. City, lui, a surclassé le Sporting Portugal.

Manchester City étrille le Sporting 5-0

Peu après la demi-heure de jeu, Phil Foden a marqué à son tour (3-0, 32e) et Bernardo Silva a donné des airs de balade à la première période en s'offrant un doublé (4-0, 44e). Lors du second acte, Raheem Sterling a inscrit le but de la «manita» et parachevé le succès anglais au Portugal (5-0, 58e).