Prise sur le vif : Paris Hilton arrêtée pour possession de cocaïne

La star américaine de 29 ans

a été brièvement

détenue par la police.

Paris Hilton a été arrêtée et brièvement détenue vendredi soir par la police de Las Vegas pour possession de cocaïne. «La police a arrêté un 4x4 Cadillac Escalade noir parce que les agents pensaient que quelqu’un était en train de fumer de la marijuana à l’intérieur, et au cours de l’inspection ils se sont rendu compte qu’il y avait une quantité non précisée de cocaïne dans le sac à main de Paris Hilton», a déclaré le porte-parole de la police de Las Vegas. Paris qui était passagère a bénéficié d’une libération conditionnelle.