Paris Hilton bannie à vie d’un hôtel

La riche héritière de la chaîne d’hôtels Hilton a tagué la tapisserie d’une suite de luxe. Ça n’a pas plu à la direction du cinq étoiles Hyatt.

Au cours de son séjour de quelques jours, la starlette a dépensé plus de 37 000 euros chez un caviste et a racheté 190 euros la veste d’un photographe sur laquelle figurait une photo de Bob Marley, selon le quotidien britannique The Sun.