«J'ai un tel succès»: Paris Hilton dit qu'elle peut «voir dans le futur»

Celle qui est devenue maman d’un petit Phoenix, né en janvier 2023, via une mère porteuse, se voyait devenir vétérinaire quand elle était petite. «En grandissant, mes rêves ont évolué et je me suis davantage intéressée à la mode et à la musique, et plus tard aux affaires. Mais mon amour des animaux est toujours resté avec moi. C’est pourquoi j’ai tant de toutous».