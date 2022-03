Possession de cocaïne : Paris Hilton évite la prison en plaidant coupable

Paris Hilton a plaidé coupable, lundi, de possession de cocaïne. Elle en est quitte pour six mois avec sursis.

Lors d'une audience devant un tribunal de Las Vegas (Nevada, ouest), le juge Joe Bonaventure l'a condamnée lundi matin à deux peines de six mois avec sursis, et l'a avertie qu'elle serait emprisonnée pour un an en cas de nouvelle arrestation.Il l'a également mise en garde: «le centre de détention du comté de Clark n'a rien du Waldorf Astoria», l'hôtel de luxe new-yorkais appartenant à la chaîne Hilton dont la jeune femme est l'héritière.

Vêtue d'un chemisier en soie couleur crème et d'une jupe noire, Paris Hilton, 29 ans, a reconnu la possession de drogue et l'obstruction à la justice et accepté l'accord qui lui permet d'éviter des accusations plus sévères. L'accord prévoit: deux peines de six mois avec sursis effectuées de manière consécutives, une amende de 2 000 dollars, la participation à un programme pour personnes consommant des substances illicites, et 200 heures de travaux d'intérêt général qui pourront être accomplis au profit d'une organisation non gouvernementale de son choix, y compris une église.