États-Unis: Paris Hilton pose avec son bébé

Des photos de professionnels évidemment et on peut imaginer que coiffeurs et maquilleurs ont œuvré un certain temps avant la séance photos…

En début de semaine, Paris Hilton a publié une nouvelle série de clichés où on la voit poser avec son petit bonhomme, «tout son cœur». Des photos de professionnels évidemment et on peut imaginer que coiffeurs et maquilleurs ont œuvré un certain temps avant la séance photos…

#ThisisWhoIAm

Un peu paradoxal quand on sait que Paris Hilton a décidé de revenir à l'essentiel et de tout dire de «qui elle est» dans ses mémoires sorties fin mars. Elle a même lancé le hashtag #ThisisWhoIAm pour inciter sa communauté à ne plus tricher avec elle-même et avec les autres. Ses mémoires se vendent comme des petits pains et le New York Times les a même classées dans ses bestsellers. Elle y évoque des souvenirs très douloureux.