Paris Hilton veut être mère dès que possible

La starlette est convaincue qu’elle serait une très bonne mère puisqu’elle s’occupe déjà de nombreux animaux. C’est Benji Madden qui va être content...

Maintenant que sa meilleure amie Nicole Richie a eu une fille en janvier dernier, Paris Hilton veut faire de même et devenir maman le plus vite possible.