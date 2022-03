Paris prépare un duo avec Britney

Les deux blondinettes les plus célèbres du show-bizz seraient bientôt unies dans un titre composé par le chéri de l'héritière, Benji Madden. Mais Britney aurait-elle besoin de cette pub?

Son album «Paris», sorti dans on propre label «Paris Hilton Records» (mais pourquoi avoir crée son label?) s'sest écoulé à plus de 700 000 exemplaires et ses deux premiers singles («Stars are blind» et «Turn it up») ont été au top du classement «USA dance».