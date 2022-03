Paris suspects sur un match de foot belge

Des sommes anormalement élevées ont été misées sur des sites de paris en ligne sur la rencontre entre Anderlecht et St-Trond (4-1) le 26 avril dernier.

Anderlecht était mené 0-1 à dix minutes du terme avant d'inscrire 4 buts en six minutes pour finalement s'imposer 4-1. Mercredi, la presse belge relevait six faits de match "curieux" comme un penalty et un hors-jeu non sanctionnés.