JO 2012 : Parker a reçu le feu vert pour Londres

Incertain à cause de sa blessure à l’œil gauche, le meneur de jeu de l'équipe de France a reçu l'accord de ses médecins américains.

Ces résultats ont incité l'entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, à donner son feu vert pour que Tony Parker joue avec les Bleus. Le joueur doit rejoindre l'équipe de France dans la soirée à Orléans où il pourrait participer à son premier match de préparation contre la Grande-Bretagne, ce samedi. «C'est une excellente nouvelle et un soulagement pour l'ensemble de l'équipe de France, s'est réjoui l'entraîneur des Bleus, Vincent Collet. J'ai eu Tony au téléphone et je l'ai senti très heureux et aussi soulagé que moi par ce dénouement. C'était pour nous une situation très pénible et angoissante. Nous allons pouvoir maintenant rassembler nos forces et nous concentrer sur notre objectif olympique».