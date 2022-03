NBA All Stars : Parker et Noah au All Star Game

Deux Français, un habitué en la personne de Tony Parker et un novice en Joakim Noah, participeront au All Star Game, le match des étoiles de la NBA, le 17 février à Houston (Texas).

Dirk Nowitzki n'a pas été retenu pour le All Star Game. AFP

Le meneur de jeu des San Antonio Spurs, dont ce sera la cinquième participation, a été choisi jeudi comme remplaçant de l'équipe de la Conférence Ouest et le pivot franco-américain des Chicago Bulls comme remplaçant dans la Conférence Est.

Parker était jusque là le seul tricolore de l'histoire à avoir été sélectionné pour le match des étoiles de la NBA (en 2006, 2007, 2009, 2012). «TP», 30 ans, affiche près de 20 points de moyenne par match à 52% de réussite aux tirs, ainsi que 7,4 passes décisives, pour une équipe qui occupe la 2e place de la Conférence ouest juste derrière Oklahoma City.

Nowitzki aux oubliettes

Noah, 27 ans, compile 12 points et 11 rebonds et 4 rebonds de moyenne par rencontre dans une équipe qui est classée 4e à l'Est alors qu'elle est privée depuis le début de saison de son meilleur joueur, le meneur Derrick Rose.

Du côté des surprises on notera l’absence de Dirk Nowitzki, qui manquera son premier All Star Game après onze participations d’affilées.

