Une application pour se garer en Ville sans ticket

En test au Fort-Neipperg

L'app détecte via la géolocalisation où vous vous trouvez et applique le tarif adéquat de la zone. «Ça devient même moins cher. Aujourd'hui, on paye pour deux ou trois heures de stationnement et même si on part plus tôt, le tarif reste le même. Avec cette application, on peut fermer le ticket» et payer le temps qu'on est resté garé. Il sera aussi possible d'ouvrir un ticket à distance, quand on reste garé plus longtemps que les trois heures payées initialement. Le tout sans avoir à sortir remettre une pièce dans la machine. «Ça va faciliter la vie de beaucoup de gens», pointe Patrick Goldschmidt.