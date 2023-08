Au Findel: Parkings, attente… l'aéroport veut s'adapter à sa croissance

L'aéroport propose à ce jour 8400 places de parkings, 900 de plus qu'en 2022.

La tendance se confirme, l'aéroport du Findel devrait approcher cette année son record de 4,4 millions de passagers de 2019. Une fréquentation à laquelle Lux-Airport s'adapte. «Nous avons ouvert notre sixième ligne de sécurité au printemps. Cela s'est révélé très efficace, avec un temps d'attente en juillet de moins de quinze minutes pour plus de 98% des passagers, et moins de 5 minutes pour 77%, malgré un trafic très élevé. De plus, le contrôle des passeports a été supprimé avant l'accès au contrôle de sécurité, «ce qui accélère encore le processus», selon la société.