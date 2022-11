Fusillade de Parkland : Prison à vie pour l’auteur d’une tuerie dans un lycée de Floride

Nikolas Cruz au tribunal de Fort Lauderdale le 2 novembre 2022. AFP

L’auteur d’un massacre dans un lycée de Floride en 2018 a été formellement condamné mercredi, à la prison à vie, par un tribunal où il a été confronté verbalement aux parents. Nikolas Cruz, âgé de 24 ans, a échappé à la peine capitale le mois dernier, les jurés ne s’étant pas prononcés unanimement en faveur de cette condamnation pour 17 meurtres commis au fusil semi-automatique dans son ancien lycée de Parkland, au nord de Miami.

Les familles de victimes, en pleurs, se tenaient par la main au moment où la juge Elizabeth Scherer énonçait les 17 condamnations pour meurtre, déclarant après le nom de chaque victime: «La cour impose une condamnation à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle». Le non-recours à la peine de mort avait choqué et fait bondir plusieurs proches de victimes, le mois dernier. Durant les deux jours d’audience qui se sont achevés mercredi par le prononcé de la peine, des parents ont été autorisés à exprimer leur chagrin et leur colère en s’adressant directement à l’accusé, ce qu’ils n’avaient pas eu le droit de faire lors du procès.

«Salaud de meurtrier»

«Mon espoir (…) est que la douleur de ce que vous avez fait à ma famille vous consume et vous traumatise chaque jour», a déclaré Lori Alhadeff, dont la fille de 14 ans a été tuée, selon des propos recueillis par la radio publique NPR. Proches et rescapés ont qualifié mardi et mercredi Nikolas Cruz de monstre et de «salaud de meurtrier» méritant de «brûler en enfer», selon NPR.

Dans une rage non dissimulée, plusieurs s’en sont pris au système judiciaire pour avoir épargné la vie de l’accusé, situé à six mètres d’eux depuis leur pupitre. «L’idée que vous, un tueur de sang-froid, puissiez vivre chaque jour, manger vos repas et vous reposer la nuit semble complètement injuste», a estimé l’enseignante Stacey Lippel, blessée lors de la fusillade, selon CBS News. «Le seul réconfort que j’ai, c’est que votre vie en prison sera remplie d’horreur et de peur».

Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, alors âgé de 17 ans, avait semé l’effroi en ouvrant le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En moins de dix minutes, il avait abattu 14 élèves et trois adultes, et blessé 17 autres personnes. En octobre 2021, il avait plaidé coupable de meurtres et tentatives de meurtre.