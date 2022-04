Jobday: «Parler un peu le luxembourgeois est un atout indéniable»

À raison de 16 heures par semaine, ses progrès sont fulgurants, témoigne son enseignante Nathalie. Le jeune homme recherche un travail dans la restauration. Au même titre que sa camarade de classe Natalia, une Russe de 44 ans qui a travaillé dans différents domaines dans son pays natal. «J’aurai besoin de plus de pratique pour mieux m’exprimer», constate-t-elle, au sortir d’un entretien pour une grande chaîne de distribution.

«Les cours de l’INL doivent favoriser l’intégration socio-professionnelle. C'est le but», a ajouté une membre de la direction, satisfaite de voir autant de monde. «Le luxembourgeois représente un atout indéniable, c’est pour cette raison que nous voulons le valoriser», ajoute-t-elle. Selon elle, de plus en plus d’employeurs recherchent des candidats qui font la démarche d’apprendre les rudiments de la langue et qui sont capables de comprendre des phrases simples.