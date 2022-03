Football italien : Parme remonte en Serie B, deux ans après sa faillite

Parme, relégué en 2015 en D4 italienne après avoir fait faillite, évoluera la saison prochaine en Serie B, à la porte de l'élite, après sa victoire en barrages.

Double vainqueur de la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League, en 1995 et 1999, Parme s'est imposé 2-0 samedi face à Alessandria à Florence et a donc réussi deux montées consécutives. Fondé en 1913, Parme a remporté trois coupes d'Italie et une Supercoupe nationale au cours de son histoire. En 2013/14, le club parmesan avait terminé 6e du Championnat d'Italie mais n'avait pas pu disputer la C1 la saison suivante en raison du non respect du fair-play financier.