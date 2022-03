Eurovision : «Parmi toutes les chansons de l’Eurovision, c’est la meilleure»

Quelles chances auront les voisins du Grand-Duché à l’Eurovision? L’essentiel a interrogé les groupes luxembourgeois Eternal Tango, Angel at my Table et la chanteuse Claudine Muno. Aujourd’hui, leur avis sur l’Allemande Lena.

Après un casting télévisé organisé par le producteur et animateur Stefan Raab, Lena Meyer-Landrut a été révélée au grand public, en Allemagne. Aujourd’hui, à quelques semaines de la finale de ce casting, rares sont ceux qui n’ont pas encore entendu son titre «Satellite» à la radio. Depuis quelques jours, le premier album de la jeune fille de 18 ans est dans les bacs.

Claudine Muno, chanteuse et compositrice:

«C’est une bonne chanson! Je trouve que les arrangements sont vraiment bons et puis grâce à la fraîcheur de la chanteuse, cela passe bien. Je ne l’écouterais pas forcément chez moi, mais parmi toutes les chansons de l’Eurovision, je pense que c’est la meilleure. Donc 12 points».

Angel at my Table, groupe de pop-rock:

«Stefan Raab a de nouveau eu le nez fin dans sa quête aux nouveaux talents. Lena est différente de la plupart des autres candidats à l’Eurovision. Elle est charmante, mais est en même temps un peu déjantée. Son accent qui se veut britannique est la seule chose qui est un peu énervante à la longue. Le titre «Satellite» a quelque chose de spécial, d’entraînant. Mais pour elle aussi, tout dépendra du vote des pays de l’Est. Nous voyons Lena tout devant, mais pensons qu’elle arrivera finalement en milieu de tableau. 9 points sur 12».

Eternal Tango, groupe de rock:



Tom, bassiste: «Un mix entre Kate Nash, Lily Allen et Amy Winehouse avec un accent imaginaire. J'aime bien! 10 sur 12».

Pit, batterie: «Lena a définitivement mérité la victoire du casting. À mon avis, elle a de grandes chances parce qu’elle a une voix très spéciale et un genre de musique différent des autres. 10 sur 12».

Joe, guitare: «Germany goes brit-pop. C’est un tube. L’accent de Lena donne une certaine légèreté à la chanson. Je lui donne 11 points».

Dave, chant: «C’est un tube. Je trouve que sa voix est très spéciale, et apparemment les gens aiment ça. Par contre, le clip est vraiment mauvais et elle ne danse pas bien du tout. Je lui attribue 9 points quand même».

David, guitare: «Je trouve qu’il y a déjà assez d’artistes brit-pop qui sont nettement meilleurs. Mais elle peut gagner. 8 points sur 12».