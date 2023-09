Parole de coiffeuse: Sèche-cheveux ou séchage à l’air libre, qu’est-ce-qui est mieux?

On entend souvent dire que la chaleur du sèche-cheveux est mauvaise pour le cheveu et le cuir chevelu et qu’il ne faut pas l’utiliser trop souvent. Dans ce cas, quoi de plus logique que de renoncer complètement au sèche-cheveux et de laisser ces derniers sécher à l’air libre? Sauf que là encore, on lit tout et son contraire. Vu que l’univers du cheveu est déjà suffisamment compliqué, nous avons fait appel à une experte en la matière. Esra Kaymak, styliste et coiffeuse du salon Drycut (Zurich, Suisse), nous explique ce qui est mieux.