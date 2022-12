Gagne tes places! : Parov Stelar, pionnier de l'Electro Swing, en concert à la Rockhal

Concert

Marcus Fuereder, plus connu sous son nom de scène Parov Stelar, est l'un des artistes autrichiens les plus connus au niveau international. Il est un pionnier du genre «Electro Swing» et son groupe, le Parov Stelar Band, est très demandé dans le monde entier. Déjà son premier album, le EP Kisskiss et l'album suivant Rough Cuts en 2004 lui ont permis de percer immédiatement sur la scène internationale de la musique électronique. Son son unique, son approche spécifique de la production musicale et la combinaison peu orthodoxe des genres musicaux ont rapidement fait de lui la star d'une scène en plein essor. Il travaille actuellement sur un nouvel album, qui devrait voir le jour en mars 2022.

Un avant-goût de celui-ci sortira en 2021 et la cerise sur le gâteau est un documentaire musical intitulé Voodoo Sonic, qui sortira également en 2021 et montrera de nombreux nouveaux aperçus du monde de Parov Stelar. Parov Stelar & Band ont joué plus de 1000 concerts dans le monde entier, par exemple à guichets fermés au PlayStation Theater de New York, à l'Alexandra Palace de Londres et au Zénith de Paris. Ils ont joué dans de grands festivals comme Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop, et bien d'autres. Pour le tout nouveau Venom Tour2022, Parov Stelar a imaginé quelque chose d'extraordinaire avec son groupe et son équipe, avec une toute nouvelle scénographie et une nouvelle expérience visuelle, ainsi que de nombreuses nouvelles chansons, de nouveaux arrangements et quelques surprises!