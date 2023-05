Gagne tes places!: Pars à la découverte du Domaine des Grottes de Han

Domaine des Grottes de Han

Destination: Han-sur-Lesse, charmant village, au pied des Ardennes, qui abrite quatre attractions sous l’appellation «Domaine des Grottes de Han»: la Grotte de Han considérée comme l’une des plus belles grottes d’Europe, un Parc Animalier de 250 ha de forêt et de plaines et 2 musées «Le PrehistoHan» et «Han 1900».