Chasse aux œufs, lapin, spectacle… : Partagez avec nous vos plus belles photos de Pâques

Les œufs et les lapins égaient ce long week-end de Pâques. Dès samedi après-midi dans la capitale, près des places am Duerf et de l’Hôtel-de-Ville, les familles avaient rendez-vous pour un événement plein de surprises: distribution d’œufs en chocolat, photos avec le lapin de Pâques, facepainting, trampolines, pêche aux canards…