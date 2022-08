Course à pied : Participe à l'Edition 2022 de la Escher Kulturlaf!

Course

Grâce à L'essentiel, remporte 2 inscriptions au parcours du «Sudstroum Escher Kulturlaf». Cette course annuelle passe le long de divers sites culturels de la ville. Des musiciens et groupes musicaux jouent également sur des podiums et des emplacements naturels tout au long du parcours de la course et ce, avant, pendant et après le passage des coureurs. Différentes courses sont proposées avec une nouveauté cette année: un semi-marathon de 21 km en plus des 10 km ou 10 miles habituels.