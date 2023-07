Cinéma: Participe à la soirée 100% girly au Kinepolis Kirchberg

Évènement

Viens découvrir en avant première le film tant attendu de l’année: «Barbie». Prépare-toi à plonger dans un tourbillon d’aventures palpitantes, d’amour étincelant et de comédie pétillante, où notre poupée préférée repousse ses limites, découvre de nouveaux horizons en répandant la joie à chaque instant.

Profites avant ta séance d’un moment unique en son genre : «Ladies at the Movies». Au programme: cadeaux, animations, crémant et une panoplie de surprises girly… Pour tenter de remporter tes 2 tickets, remplis le formulaire ci-dessous.