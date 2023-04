Partie sans téléphone faire son footing à 6h, une jeune femme a disparu

Une jeune femme de 20 ans, partie vendredi faire un footing à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), est portée disparue et la gendarmerie a déployé sur place de très importants moyens pour tenter de la retrouver, avec des plongeurs, des gendarmes à cheval ainsi qu'un hélicoptère. La gendarmerie a diffusé une appel à témoins pour «disparition inquiétante». La jeune femme, Chloé, a disparu entre 5h45 et 6h30 vendredi matin. Elle était partie faire un footing.

Soixante-quinze gendarmes ont été déployés, avec un chien de piste, un peloton à cheval, des motos tout terrain, des plongeurs et un hélicoptère. La zone de recherche, qui comprend des points d'eau, est boisée et étendue. Le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a expliqué qu'elle «avait l’habitude d’effectuer des joggings matinaux». «Elle est partie à un horaire non-déterminé, mais (a été) vue à 6h du matin sur les caméras de surveillance de Dammartin-en-Goële, et n’est pas rentrée chez elle», a-t-il poursuivi.