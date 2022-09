Sécheresse : «Partout au Luxembourg, il existe un risque de feu de végétation»

LUXEMBOURG – Depuis le 1er janvier 2019, 245 feux de végétation ont été recensés au Grand-Duché, dont 145 pour la seule année 2022.

Editpress

Dans une réponse parlementaire, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, et la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring, indiquent que 245 feux de végétation ont été recensés au Luxembourg, depuis le 1er janvier 2019. «La plupart de ces feux se limitent à quelques ares ou 1-2 hectares au maximum, ajoutent les ministres. Les plus grands feux se sont étendus à des surfaces de moins de 15 hectares».

Si elles se veulent rassurantes, Taina Bofferding et Joëlle Welfring soulignent néanmoins que «partout au Luxembourg, il existe un risque fondamental de feu de végétation, surtout là où il y a une forte activité humaine. Dans le nord du pays, le risque est légèrement plus élevé en raison de la présence d'un paysage forestier continu et d'une surface agricole plus importante». Les deux ministres ajoutent que les efforts du CGDIS se concentrent «sur l'ensemble du pays».

Un chiffre interpelle toutefois: depuis le début de l'année 2022, 145 feux de végétation ont été recensés, soit nettement plus que les années précédentes (30 en 2021, 80 en 2020 et 73 en 2019). «Dans la plupart des cas, l'activité humaine est à l'origine des feux de végétation, soit par inattention (jeter des cigarettes, faire un barbecue dans la nature ou allumer un feu ouvert), soit par les travaux agricoles (motif de la plupart des incendies dans les champs)», notent encore les ministres.

Des accords avec les trois pays voisins

Le Grand-Duché est semble-t-il bien équipé pour affronter ces feux de végétation. Taina Bofferding et Joëlle Welfring expliquent que chaque fourgon d’incendie dispose d’équipements performants. En outre, la majorité des véhicules ont été équipés ces dernières années de matériel d'intervention spécifique (ex: sac à dos d'extinction pour pouvoir intervenir dans les endroits difficiles d'accès).

Le CGDIS dispose également de six camions-citernes feux de forêt («Tanklöschfahrzeuge- Waldbrand» TLF-W) et d'un camion-citerne grande capacité («Großtanklöschfahrzeug» GTLF), spécialement conçus pour les interventions sur les feux de végétation. D'autres acquisitions de véhicules et de matériel spécifiques sont prévues dans les années à venir.

Le Luxembourg a par ailleurs conclu des accords bilatéraux avec ses trois pays voisins, afin de se soutenir en cas d’un sinistre majeur. Les équipes du CGDIS sont ainsi intervenues en 2021 en Allemagne et en Belgique, après les graves intempéries. En 2019, les pompiers luxembourgeois et français ont éteint ensemble un incendie de grande envergure, du côté français juste derrière la frontière d'Ottange.