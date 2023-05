Bob Jungels au Giro: «Pas à 100%, mais heureux d'être là»

Bob Jungels: Au niveau des poumons, tout va bien. J'ai manqué beaucoup d'entraînements, mais c'était une bonne décision d'attendre que ça passe. Les jambes ne sont bien sûr pas à 100%, mais je suis prêt et très heureux d'être là. Ça devrait aller. Sur le Tour de Romandie la semaine dernière, je souffrais mais j'ai fait ce que je pouvais (42e du classement général). J'étais assez content.

Bien sûr, je ne serai pas le leader pour le classement général, mais je vais aider Lenny (Lennard Kämna) et Alex (Aleksandr Vlasov) à atteindre leurs objectifs. C'est important quand on joue le podium du classement général d'avoir quelqu'un avec soi qui l'a déjà fait. Surtout dans les mauvaises journées, parce qu'il y en aura forcément en trois semaines. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend ce qu'on traverse.

Oui, ce n'est pas facile. J'avais toujours été chanceux en ce qui concerne les blessures jusqu'ici. J'ai travaillé très dur pour revenir en forme et prouver à ma nouvelle équipe que je valais le coup. C'est dur parce qu'on ne peut rien y faire. J'ai passé des semaines difficiles après Paris-Nice, juste à attendre à la maison et appeler l'équipe pour donner des nouvelles. C'est pour ça que je suis content d'être ici sans soucis.

C'est la course où je me suis révélé (6e du général en 2016, 8e en 2017 et porteur du maillot rose à chaque fois). Ça ramène beaucoup de bons souvenirs, même si cette fois, je vais avoir un statut différent dans l'équipe.