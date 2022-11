COP27 : «Pas assez d’efforts supplémentaires»: l’accord sur les émissions déçoit

Après des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé du calendrier prévu, la COP27 s’est terminée dimanche à l’aube après avoir adopté un texte très disputé sur l’aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre.

La grande conférence sur le climat de l’ONU a pris fin avec plus d’un jour de retard sur le calendrier prévu, ce qui en fait l’une des COP les plus longues de l’histoire. «Ça n’a pas été facile» mais «nous avons finalement rempli notre mission», a souligné le président égyptien de la conférence Sameh Choukri.

Manque d’ambition dénoncé

Une déclaration finale fruit de nombreux compromis a été finalement adoptée, appelant à une réduction «rapide» des émissions. Mais le manque d’ambition nouvelle par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021 a été vivement critiqué. «Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant --et c’est une question à laquelle cette COP n’a pas répondu», a regretté le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, à l’issue de la conférence.

Dans la foulée, l’Union européenne s’est dite «déçue» par l’accord sur les émissions. «Ce que nous avons là, c’est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d’efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d’émissions», a estimé dans un discours enflammé le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans à la session plénière finale après deux semaines de conférence. «Cette COP a affaibli les obligations pour les pays de présenter des engagements nouveaux et plus ambitieux», a pour sa part déclaré Laurence Tubiana, architecte des accords de Paris de 2015.