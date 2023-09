«Pas cette fois»: Le Luxembourg n'accueillera pas de réfugiés de Lampedusa

Des centres qui affichent presque complet

En clair, le Luxembourg invite d'autres nations de l'UE à prendre leur part, en particulier les pays de l’Est. 1 499 demandes de protection internationale avaient été introduites au Luxembourg, à la fin du mois d'août, soit plus du double du nombre de demandes enregistrées à la même période il y a deux ans. Le taux d'occupation des centres d'accueil flirtait avec les 95% l'année dernière et se situait «autour de 80%» au début de l'été, selon l'ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés).

Conscient du défi au niveau européen et des mécanismes de répartition «qui ne fonctionnent pas», M. Ferreira en appelle à une refonte de la réglementation mais également à des évolutions structurelles au Luxembourg: «Il faut favoriser l'autonomisation et l'accès immédiat au marché du travail, afin de favoriser l'intégration»… et libérer de la place pour les suivants. «Les communes doivent également se mobiliser en accueillant davantage de centres. Et pas toujours les mêmes».