Amel Bent : Pas chaude pour que sa fille se présente à «The Voice»

Quand on a une maman chanteuse et qu’elle passe tous les samedis soir dans «The Voice» sur TF1, forcément ça titille. Et ça donne même des envies. Du moins si on en croit les dires d’Amel Bent. La chanteuse a raconté que Sofia, sa fille de 7 ans, avait évoqué avec elle une éventuelle participation au télécrochet de TF1.

«Oui, elle m’en a déjà parlé. Mais je lui ai dit qu’elle n’était absolument pas prête vocalement. Je préfère être honnête avec elle», a tranché Amel Bent, 37 ans, dans Télé-Loisirs. En revanche, la Française, révélée par «Nouvelle Star» en 2004 sur M6, n’est pas du tout opposée à ce que son aînée – Amel est également la mère de Hana (5 ans) et Zayn (1 an), se présente un jour à un télécrochet: «Si elle a envie de faire une émission, il n’y a aucun souci. Mais il faut bosser».

«Céline Dion a plus de talent que toi, désolée»

Si la coach de «The Voice» est cash avec sa progéniture, Sofia lui rend la pareille: «Quand elle m’écoute chanter, elle me dit: «Maman, tu es grande artiste, mais Céline Dion a plus de talent que toi, désolée». Je suis heureuse que mes enfants aient un sens critique».

Par ailleurs, Amel a confié qu’elle ne voulait pas prendre ses enfants avec elle sur le plateau de TF1. «Ils connaissent mon travail, mais je trouve cela plus sain de ne pas les amener», a-t-elle estimé. Et de se justifier que cela pourrait être «déroutant» pour eux de voir leur maman «au centre d’une telle machine, filmée et observée». Reste que Sofia et Hana suivent régulièrement l’émission: «Elles ont bien saisi le concept. Quand un talent leur plaît, elles me mettent en garde en me disant qu’elles espèrent le voir dans mon équipe».