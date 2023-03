Grève : Pas d'amélioration en vue sur le rail pour les frontaliers

Après la grande mobilisation de mardi , la grève se poursuit, et les usagers du train doivent s'attendre à une nouvelle journée galère sur la ligne Metz-Luxembourg, mercredi. Comptez seulement sept trains entre 4h18 et 8h. Après cet horaire, il sera impossible de se rendre au Luxembourg en train… jusqu'à 16h.

Le soir, le retour du bureau s'annonce tout aussi compliqué avec seulement cinq trains entre 15h58 et 18h09 au départ de la capitale, et plus rien par la suite, hormis quelques bus mis à disposition dans la soirée.