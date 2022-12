Polémique en Alsace : «Pas d'enfants – Merci»: un restaurant alsacien refuse les petits

Chantal Ruh ne décolère pas et compte bien remuer ciel et terre pour faire connaître sa mésaventure: dimanche dernier, en plein marché de Noël, elle n'a pas pu entrer dans un restaurant de Ribeauvillé (Haut-Rhin) parce qu'elle était avec sa petite-fille. «Après avoir attendu une demi-heure dehors, la serveuse nous a dit qu’elle ne pouvait pas nous servir car nous étions en compagnie d’un enfant», a-t-elle raconté aux Dernières nouvelles d'Alsace. «Ma petite-fille était en pleurs, toute la famille était sous le choc (...) Nous n'avions pas vu le panneau sur la porte».

«90% des enfants sont super mal élevés»

L'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Haut-Rhin et l'Office du tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr ont dénoncé la position de la restauratrice, jugée «scandaleuse, honteuse et indigne d’un professionnel». En France, l'article 225-2 du Code pénal stipule que le refus de fournir un bien ou un service pour un motif discriminatoire (origine, sexe, situation de famille, handicap...) est une infraction punie par la loi (jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende).