Luxembourg: Pas d'exploit pour Strassen en Challenge Cup

Le VCS a réussi son entame de match, avec de la concentration et quelques coups malicieux au filet (13-10). Mais alors qu'ils étaient dans le match à 20-20, Deivydas Raibikis, Sina Arab et Mateja Gajin ont enchaîné trois fautes qui ont fait basculer le premier set en faveur de Doetinchem (20-25). «On fait des fautes au mauvais moment, regrette le passeur Gilles Braas. C'est dommage, mais c'est exactement la différence entre une équipe amateur et une équipe professionnelle».

«On a quand même fait trois fois plus de 20 points»

La deuxième manche a été perdue sur le même score, mais après avoir cette fois-ci couru derrière tout le set face à des Néerlandais à la hauteur de leur statut de favori. Cela a encore plus été le cas dans un troisième et dernier set dominé de la tête et des épaules par les vice-champions des Pays-Bas jusqu'au sursaut des luxembourgeois, revenus après avoir été menés de huit points et qui ont sauvé trois balles de match (22-25).