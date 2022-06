Au Luxembourg: «Pas d'inquiétude» après le premier cas de variole du singe

«Cette personne est en isolement à la maison après avoir été traitée au CHL, son état de santé est bon et elle est suivie régulièrement», affirme Joël Mossong, épidémiologiste à la Direction de la santé. Si le spécialiste dit «ne pas être inquiet» d'une possible expansion de la maladie, d'autant qu'«elle ne semble pas donner de forme sévère», il avoue néanmoins «suivre de près l'évolution dans les pays voisins, où une augmentation assez importante a été constatée ces dernières semaines». Et de relever qu'elle touche «principalement un groupe ciblé de population de métropoles, masculine et entretenant des relations homosexuelles».