Réseau social: Pas d’accès à Twitter ce samedi? C’est la faute à Elon Musk

De nombreux utilisateurs partout dans le monde peinaient à accéder au réseau social samedi. Beaucoup avaient droit au fameux message «une erreur s’est produite» et étaient dans l’impossibilité de lire les tweets.

La faute à une énième décision d’Elon Musk qui a indiqué restreindre la lecture des publications sur Twitter: 6 000 pour les comptes vérifiés mais seulement 600 publications par jour pour les comptes non vérifiés et 300 pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés du réseau, a-t-il indiqué… dans un tweet.