Maladie virale : «Pas de cas» de variole du singe à ce jour au Luxembourg

LUXEMBOURG – Les autorités sanitaires indiquent ce samedi qu’il n’y a pour le moment «aucun cas» de variole du singe suspect ou confirmé au Grand-Duché.

Les symptômes sont les suivants: éruptions cutanées, fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Reuters

Le ministère de la Santé signale ce samedi qu’il n’y a pour le moment «aucun cas» de variole du singe suspect ou confirmé au Luxembourg. Pour rappel, la France et l’Allemagne ont été touchées par la variole du singe, après les Etats-Unis et plusieurs pays européens, notamment l’Espagne et le Portugal. Si la plupart des cas sont pour l’heure sans gravité, cette vague inhabituelle hors d’Afrique préoccupe les autorités sanitaires. «À ce jour, au moins huit pays (européens) – le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède – ont signalé des cas de variole du singe», a résumé vendredi dans un communiqué Hans Kluge, responsable de l’antenne européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Des cas semblables et récents ont également été signalé en Australie, au Canada et aux Etats-Unis», a-t-il précisé. Au total, 80 cas sont confirmés et une cinquantaine d’autres sont à l’étude, selon l’OMS. Ce décompte, voué à progresser ces prochains jours, ne concerne que des pays où la présence de malades de la variole du singe est inhabituelle. Elle est présente en temps normale, considérée comme «endémique», dans 11 pays d’Afrique.

La variole du singe: une maladie virale rare

La variole du singe est une maladie virale rare, transmissible à l'homme par des animaux. La transmission interhumaine est rare, mais possible, surtout en cas de contact étroit, avec in risque plus élevé pour les personnes ayant des partenaires multiples et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Les virus de la variole du singe sont répandus en Afrique Occidentale et Centrale chez les rongeurs.

Quel est le mode de transmission ?

La variole du singe se transmet par contact sexuel avec une personne atteinte ou ses fluides corporels, y compris la salive.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes sont les suivants : éruptions cutanées, fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Tout cas suspect et toute personne présentant des symptômes indiquant la variole du singe doit consulter le service national des maladies infectieuses du CHL et s'abstenir de toute activité sexuelle ou de tout autre type d'activité impliquant un contact étroit, jusqu'à ce que la variole du singe soit exclue ou que l'infection soit résolue.