Polémique en Alsace : Pas de champagne ni de raclette au marché de Noël de Strasbourg

Pas de champagne mais du crémant, des hot dogs et des croix avec Jésus-Christ acceptés «sous réserve», ou encore les casquettes et le pop-corn bannis des étals des chalets: la liste des plus de 350 aliments et articles autorisés au marché de Noël a été mise à jour par la «commission consultative de sélection» du marché de Noël de Strasbourg.