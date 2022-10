Au Luxembourg: Les autoroutes resteront éclairées durant la nuit

Depuis quelques semaines, l'éclairage sur les autoroutes wallonnes en Belgique est réduit pour réaliser des économies d'énergie. Au Luxembourg, seuls les échangeurs, les ponts et les tunnels sont éclairés. «Pour des raisons de sécurité, il n'est pas prévu d'éteindre ces éclairages», indique le porte-parole des Ponts et chaussées à L'essentiel. En revanche, «la décision d'éteindre l'éclairage sur les routes nationales, les chemins repris incombe aux communes», précise-t-il.

Dans sa circulaire envoyée aux communes en août dernier, le gouvernement lançait «un appel à toutes les communes, afin de renforcer encore davantage leurs efforts d'économies d'énergie, pour réduire le risque de problèmes d'approvisionnement en gaz en Europe au courant de l'hiver». Les postes sur lesquels il est possible de faire des économies d'énergie sont nombreux. Parmi eux: limiter l'éclairage extérieur des bâtiments et l'éclairage public au minimum nécessaire.

Éclairage réduit sur certaines routes nationales

Selon l'Administration des ponts et chaussées, huit communes ont fait la demande, il y a une dizaine de jours, pour réduire l'éclairage sur les routes nationales. Mamer est l'une d'entre elles. «Les lumières, dans les rues et les bâtiments, sont déjà éteintes au sein de la commune entre 1 et 5h du matin. Rares sont les gens qui se promènent à cette heure-ci et cela permet de limiter la pollution lumineuse», explique le bourgmestre, Gilles Roth.