Centrale nucléaire : «Pas de danger» après l'incident à Cattenom

CATTENOM - L’incident du 28 mai à la centrale de Cattenom n’aurait pas présenté de danger sur les travailleurs et l’environnement, selon l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Le positionneur de la vanne a été mis en cause par l'ASN.

«L’événement a engendré une baisse brutale de pression et de niveau au sein du GV 1 (NDLR : générateur de vapeur) et peut avoir provoqué des désordres au niveau des structures internes de ce générateur de vapeur». L’autorité française de sûreté nucléaire a publié vendredi un rapport sur l’incident survenu le 28 mai dernier dans la centrale de Cattenom , située à quelques encablures de la frontière luxembourgeoise. Le réacteur 1 avait été maintenu «à une puissance nucléaire voisine de 2% de sa puissance nominale», après une ouverture de vanne intempestive dans son circuit secondaire.

Les inspections, menées le 29 mai, soit le lendemain de l’incident, avaient mis en évidence «un dysfonctionnement du positionneur qui équipe la vanne» défectueuse. Les «causes profondes» de ce dysfonctionnement n’ont pas encore pu être établies. L’ASN exige donc qu’EDF, avant de redémarrer le réacteur, procède à une série de contrôles, et justifie que le dysfonctionnement constaté ne remet pas en cause «l’exigence de haute fiabilité», et que les interventions réalisées garantissent la disponibilité des équipements.