Luxembourg : Pas de frontière pour défendre le consommateur

LUXEMBOURG - Chaque année, le Centre européen des consommateurs traite quelque 3000 demandes, rien qu'au Luxembourg.

À quoi peut bien servir, au Grand-Duché, une Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) et un Centre européen des consommateurs (CEC)? «Nous traitons des dossiers transfrontaliers, avec un consommateur dans un pays et un commerçant dans l'autre», explique Gaëtane Doeblin-Frey, juriste au CEC.

«Les CEC sont représentés dans les 27 pays de l'Union européenne plus l'Islande et la Norvège». Financé à 50% par la Commission, et par l'État et l'ULC pour le reste, le CEC gère 3 000 contacts avec des consommateurs chaque année à Luxembourg, sur un total de 60 000 dans tout le réseau. «Sur ces 3 000 dossiers, il y en a un tiers que nous traitons de A à Z», précise Gaëtane Doeblin-Frey.