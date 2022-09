Luxembourg: Pas de gaspillage grâce aux Déifferdenger Pléckerten

«C'est une bonne idée de ne pas laisser pourrir ces fruits. D'autant que nous n'avons pas tous la chance d'avoir des pommiers à la maison, explique Mariette, d'Oberkorn, une habituée de la cueillette. On travaille tous ensemble, on rencontre des personnes avec différentes cultures, c'est super».

«On sort, on fait quelque chose de nos mains»

Pour Mustafa, ces cueillettes qu'il fait avec ses enfants et son frère permettent de «changer un peu. On sort, on fait quelque chose de nos mains. Même les enfants cueillent. Ils sont contents. On partage les fruits cueillis avec les voisins», raconte-t-il. Les bénévoles peuvent emporter une partie des fruits qu'ils ramassent. Ils sont aussi donnés à des maisons de jeunes, des écoles.