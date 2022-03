Prix à la consommation : Pas de gros changements dans le portefeuille

LUXEMBOURG – Les prix en août ont un peu augmenté (1,08%) par rapport à juillet, les vêtements ou les chaussures coûtant forcément plus cher qu’en période de soldes d’été.

+9,47% pour les prix de l’habillement et des chaussures: c’est sûr, il était meilleur pour le porte-monnaie de refaire sa garde-robe en juillet pendant les soldes d’été plutôt qu’en août. Cette augmentation booste l’ensemble des prix à la consommation qui affiche une hausse globale de 1,08% en août par rapport à juillet. Si on retire ce secteur, l’augmentation se fait encore plus faible à 0,24%.