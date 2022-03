Pas de JO pour "Blade Runner"

La Fédération internationale d'athlétisme a tranché lundi en refusant au double amputé sud-africain Oscar Pistorius la possibilité de courir avec les valides, ses prothèses lui conférant "un avantage mécanique évident".

Cette règle interdit "l'utilisation de tout dispositif technique incluant des ressorts, des rouages ou tout autre élément qui confère un avantage à un athlète par rapport à celui qui n'en utilise pas". Le monde à l'envers en quelque sorte: de défavorisé, le handicapé devient favorisé. Et le cas, déjà sensible émotionnellement puisque touchant au handicap, a quitté le cadre sportif pour entrer dans le domaine sociétal.

Preuve supplémentaire de l'embarras suscité par cette affaire, malgré l'aval de la science, ce sont finalement les 27 membres du conseil, et non pas le seul président Lamine Diack, qui ont été invités à se prononcer. Une manière de diluer la responsabilité d'une décision forcément impopulaire, pourrait-on penser. Pas seulement.

Si Pistorius obtenait gain de cause, son exemple ferait jurisprudence et la course "à l'armement" deviendrait incontrôlable. L'athlète sud-africain, opportunément conseillé, s'est, lui, placé sur un autre plan que les scientifiques mobilisés. Il veut qu'on lui reconnaisse le droit de "courir avec les prothèses, sans lesquelles (il) ne pourrai(t) pas marcher". En quelque sorte, le droit opposable à la course.