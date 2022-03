En Allemagne : Pas de jugement pour la Love Parade meurtrière

Le coronavirus empêche de rendre un jugement dans les délais au sujet de la manifestation au cours de laquelle 21 personnes avaient péri, en 2010, à Duisbourg.

Le tribunal de cette même ville de l'ouest de l'Allemagne avait interrompu mi-mars ce procès géant, débuté en 2017, et placé un juge en quarantaine en raison de suspicion d'infection au Covid-19. Il avait alors proposé début avril d'abandonner la procédure contre les trois dernières personnes poursuivies, car un jugement avant le 27 juillet, date à laquelle les faits seront alors prescrits, s'avérait de plus en plus improbable.