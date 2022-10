Etats-Unis : Pas de libération pour une ex-disciple du gourou criminel Charles Manson

«Mme. Krenwinkel a entièrement adhéré aux idéologies racistes et apocalyptiques de Charles Manson», a justifié le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. La commission de libération conditionnelle de Californie avait jugé en mai 2022 que Mme Krenwinkel pouvait être libérée, à condition que l’État n’y oppose aucun veto. «Mme Krenwinkel n’était pas seulement une victime des abus de Charles Manson. Elle a également contribué de manière significative à la violence et à la tragédie, devenues la marque de fabrique de la famille Manson», a déclaré Gavin Newsom.

Gourou psychopathe

Mort derrière les barreaux en 2017, Charles Manson est l’un des plus célèbres criminels américains, condamné à la peine de mort en 1971 (la sentence fut plus tard commuée en réclusion à vie) avec quatre de ses partisans pour la sanglante tuerie d’août 1969 qui a fait sept morts, dont celle de l’actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski alors enceinte de huit mois et demi. Le «gourou» psychopathe qui avait formé dans les années 60, dans le désert californien, une communauté, la Manson Family, se prenait pour la réincarnation du Christ.