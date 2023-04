Conflit meurtrier: Pas de Luxembourgeois au Soudan, les évacuations se poursuivent

Le Luxembourg, qui ne dispose pas de mission diplomatique ou consulaire au Soudan, est représenté à Kharthoum par l'Ambassade des Pays-Bas, «Le ministère des Affaires étrangères et européennes n’a pas connaissance de la présence de citoyens et de résidents luxembourgeois dans le pays» a précisé mardi un porte-parole du ministère.

Vendredi, un responsable européen avait indiqué que quelque 1 500 ressortissants européens se trouvaient à Khartoum. Lundi, plus de 1 000 ressortissants de l'UE ont été évacués. Environ 700 employés internationaux de l'ONU, d'ONG et d'ambassades «ont été évacués vers Port-Soudan», a indiqué l'ONU. La France, elle, a dit avoir évacué 538 personnes, dont 209 Français.

Grave pénuries pour de nombreux Soudanais

Mardi, de nouveau, le Royaume-Uni a annoncé entamer l'évacuation de ses ressortissants, trois jours après celle de ses diplomates, en «priorité les familles avec enfants et les personnes les plus âgées ou avec un problème de santé». Des dizaines d'autres employés humanitaires ont été évacués vers le Tchad depuis le Darfour, dans l'ouest, la région la plus touchée par les combats avec Khartoum.

Le conflit a éclaté au Soudan le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3 700 blessés, selon des agences de l'ONU, et de nombreux Soudanais sont maintenant confrontées à de graves pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi qu'à des coupures d'électricité et d'Internet.